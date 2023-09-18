План ремонта дорог формируется в Хабаровске с учетом мнения жителей Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске заканчивается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Специалисты закончили работу на 35 участках из 45. Недавно сдали Монтажную в Индустриальном районе. До ремонта дорога была разбита, и жители не раз просили о ее ремонте. Теперь там новый асфальт, тротуары и ливневка.
В приоритете часто ремонт тех дорог, о которых просят жители города. В следующем году ремонт пройдет на 33 участках.
- План ремонта мы формируем исходя из обращений жителей города. Это комплексная работа с обустройством дорожного покрытия, кюветов, тротуаров, освещения, – сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В этом году закончится ремонт Тихоокеанской улицы. Здесь уложили износостойкий асфальт, поменяли освещение, светофоры, обновили тротуары и остановки. В следующем году работы стартуют на проспекте 60-летия Октября от Машинистов до Аэродромной.
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