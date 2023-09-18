Минусовые температуры ожидаются в Хабаровском крае 19 сентября

Минусовые температуры ожидаются Хабаровском крае 19 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторник, 19 сентября, выдастся в Хабаровском крае неспокойным. В регионе прогнозируют плохую погоду. Опасных метеоявлений не ожидается, но вот дожди и ветер до 20 метров в секунду точно будут. По данным синоптиков, это коснется территории юга, центра и севера.

В краевой столице - дождь. Ночью температура воздуха поднимется до 13-15 градусов, днем - до 17-19. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.

На юге тоже дожди, местами очень сильные. Ночью 11-16 градусов выше нуля, днем потеплеет до 21 градуса. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду и порывами до 20 метров в секунду.

В центре региона пройдет сильный дождь. Небольшие осадки ожидаются лишь в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Ночью от семи до 14 градусов, днем от 10 до 20. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду, в Солнечном, Комсомольском и Амурском районах он усилится до 20 метров в секунду.

На севере тоже дождливо. Особенно сильные осадки пройдут в Николаевском и Ульчском районах. Ночью ударит минус, температура опустится на два градуса ниже нуля, а потом поднимется до 12. Днем от семи до 18 градусов. Ветер подует с востока и запада до 14 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду.

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