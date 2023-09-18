Дополнительные рейсы запустят в новогодние праздники из Хабаровска Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Крупная авиакомпания запускает дополнительные рейсы в новогодние каникулы. Так, вырастет число полетов из Хабаровска в Москву и обратно. Речь идет о конце декабря и первой неделе декабря.

- Дополнительные рейсы авиакомпания начала вводить в конце прошлого года в результате взаимодействия регионального минтранса с представителями авиакомпании по поручению губернатора края Михаила Дегтярева, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Всего дополнительных рейсов будет восемь. Самолеты полетят в период с 20 декабря по 5 января. Билеты уже есть в продаже, так что жители и гости Хабаровского края могут заранее планировать свои новогодние каникулы и провести их в столице нашей страны. Стоимость билетов - от 14 200 рублей без пересадок и 22 689 рублей с пересадками во Владивостоке, Новосибирске или Южно-Сахалинске.

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