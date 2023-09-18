Закон о северном завозе обсудили в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

В августе госдума приняла закон о северном завозе. Он вступает в силу с 1 апреля 2024 года и должен определить территории, классификацию грузов и полномочия властей.

Депутаты хабаровской закдумы встретились с представителями исполнительной власти. Они обсудили, что нужно сделать, чтобы краевой закон соответствовал федеральному. В нем список грузов значительно расширили и разделили на две категории.

- К грузам первой категории отнесли 24 наименования топливно-энергетических ресурсов, социально значимые продовольственные товары (70 наименований), а также большой блок непродовольственных товаров первой необходимости (60 наименований), среди которых лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания. Именно этим товарам будет даваться приоритет, - рассказала начальник управления торговли минпромторга Алла Сорока.

Вторая категория - товары для государственных и муниципальных нужд. Количество наименований там не сообщается, но она расширена в меньшей степени.

По словам Аллы Сороки, все поставки в регионе осуществляют сами предприниматели. Чтобы снизить стоимость продовольственных товаров, правительство субсидирует транспортные расходы. Финансирование постоянно растет. Если в прошлом году это было 17,4 миллиона рублей, то в этом - почти 25 миллионов, а в следующем году цифра вырастет до 31,3 миллиона рублей.

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