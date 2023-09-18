Гигантскую опухоль удалили 17-летней девушке в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врачи перинатального центра Хабаровска рассказывают, что новообразования в репродуктивной системе женщин могут возникнуть в любом возрасте. На этот раз на операционном столе оказалась 17-летняя девушка с гигантской опухолью. Объем жидкости в ней составил примерно 6,5 литра.

- Принимая во внимание юный возраст пациентки, врачи сделали все возможное, чтобы сохранить девушке репродуктивную функцию. Была проведена резекция яичника, но сам орган остался цел и сможет функционировать, - рассказали в перинатальном центре.

Саму опухоль направили на гистологическое исследование, которое поможет выяснить, почему она появилась, и определить, нужно ли юной хабаровчанке пройти еще какие-либо обследования у других специалистов.

Врачи отмечают, что такие опухоли не болят, поэтому и замечают их женщины порой поздно, когда живот начинает расти, а само новообразование уже достигает огромных размеров. Поэтому посещать гинеколога советуют каждый год с 14 лет.

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