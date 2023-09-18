20 несанкционированных свалок убрали в Хабаровске

20 свалок убрали в Хабаровске Фото6 администрация Хабаровска

В Хабаровске в самом разгаре месячник по санитарной уборке города. По последним данным администрации краевой столицы, специалисты убрали 20 несанкционированных свалок. От мусора очистили 15 тысяч квадратных метров территории, в порядок привели 660 тысяч квадратных метров газонов.

- Управляющим организациям поставлена задача до 22 числа выполнить завершающий покос травы. До 10 октября управляющие компании, которые осуществляли снос аварийных деревьев, должны выполнить компенсационные высадки, - рассказали в администрации Хабаровска.

Кроме того, на улице Дзержинского, 83 появится живая изгородь.

А 23 сентября в Хабаровске пройдет субботник, на который просят выйти всех неравнодушных жителей города. Уборка пройдет во всех районах, на нее выйдут предприятия и организации, а также активисты и общественники. По словам мэра Сергея Кравчука, с каждым годом участие в субботниках принимает все больше горожан.

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