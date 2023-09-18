Планировал употреблять сам: у хабаровчанина нашли наркотик, которым усыпляют слонов и носорогов

Наркотик для усыпления медведей и слонов нашли у жителя Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице полицейские поймали мужчину с опасным наркотиком. Найденное у него запрещенное средство обычно используют для усыпления животных. Хабаровчанина с признаками опьянения заметили на Краснореченской улице.

Полицейские представились и попросили мужчину показать, что находится в его небольшой сумке. Содержимое оказалось впечатляющим.

- В борсетке полицейские обнаружили два шприца, в один из которых был закачан белый раствор, в другой - жидкость желтого цвета. Кроме того, в ней находились иглы для инъекций, а также три полимерных пакетика с веществом белого цвета. Полицейские задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Экспертиза подтвердила, что содержимое шприцов - наркотики. Масса в перерасчете на высушенное состояние составила 0,4 грамма. Это является крупным размером. К слову, это вещество считается одним из самых мощных, и незначительная передозировка приводит к смерти. Обычно его используют в ветеринарии для временного усыпления крупных животных: слонов, носорогов, буйволов, медведей.

У 38-летнего мужчины постоянного заработка и места жительства нет. Раньше его привлекали к ответственности за хранение наркотиков и грабежи. Запрещенное вещество он купил в интернете и планировал употреблять сам. Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

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