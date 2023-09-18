Сезон зимнего спорта открыли в ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Еврейской автономии открыли сезон зимних видов спорта. В области разыграли Кубок губернатора по хоккею среди любителей. Он проходил на ледовой арене «Победа» в Биробиджане два дня. За звание сильнейшей боролись четыре команды, они провели два матча, забили 72 шайбы. В итоге первое место завоевала команда «Стройсервис», победив в финале со счетом 11:2.

- Мы пригласили на лед команды всех зимних видов спорта: по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, конькобежцев, которые защищают имя области на всех соревнованиях. Я желаю каждому из вас новых побед и достижений, бодрости духа, хороших тренировок и достойных результатов, - сказал вице-губернатор ЕАО - первый зампред правительства Дмитрий Братыненко.

Лучшим игрокам и их тренерам он вручил губернаторские подарки. Хоккеисты начали тренировки еще в августе. В целом они проходят 9-10 месяцев в году. В этот раз сезон открылся раньше, и у спортсменов есть больше времени. На арене хорошая вентиляция, все максимально приближено к естественным условиям.

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