На открытии Школьной лиги в «Лужниках» сыграют футболистки из Хабаровска Фото: минобрнауки Хабаровского края

Юные футболистки из Хабаровска покажут свои умения в московских «Лужниках». Соревнования - часть проекта «Футбол в школе». С 20 по 24 сентября на шести полях сыграют 96 команд из 65 регионов. Участниками состязаний станут более 1200 мальчиков и девочек.

- Медали будут разыграны в трех возрастных группах: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. Наш регион на турнире представит команда хабаровской школы №27. Тренирует команду Раиса Радина, - рассказали в минобразования Хабаровского края.

В свободное время ребята посетят экскурсии по городу, встретятся с футболистами Медиалиги и сборной России. Каждому участнику вручат памятный подарок.

Школьная футбольная лига пройдет в первый раз. С нее начнется всероссийское соревнование для команд школьников. Во время него пройдут внутришкольный и муниципальный этапы, после победителей выберут на региональном уровне. Вершиной станет всероссийский финал, в котором за победу сразятся лучшие из областей и краев страны.

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