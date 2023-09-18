Замдиректора колледжа осудят за взятки и сдачу металлолома в Хабаровске

Замдиректора колледжа осудят за присвоение денег от сдачи металлолома в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске приговора суда ждет замдиректора местного колледжа, который готовит специалистов для транспортных предприятий. Его обвиняют во взятке и присвоении имущества в крупном размере.

- В 2021-2022 годах заместитель директора получил от представителя коммерческой организации взятки на общую сумму 50,5 тысячи рублей за то, что способствовал заключению с аффилированными подрядными организациями договоров на выполнение ремонтных и строительных работ в помещениях колледжа, общее покровительство при исполнении и сдаче работ в рамках заключенных договоров, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В 2022 году он также занимал пост председателя комиссии по поступлению и выбытию основных средств колледжа. Тогда после работ в помещении остался металлолом, который мужчина сдал, а вырученные от него 320 тысяч рублей забрал себе и потратил.

Дело рассмотрят в Центральном районном суде Хабаровска.

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