Жителей Хабаровска зовут на субботник 23 сентября В Хабаровске 23 сентября состоится общегородской субботник, на который приглашают местных жителей. Глава краевой столицы Сергей Кравчук призвал выйти на уборку всех неравнодушных. Также в порядок территории приведут организации и предприятии в разных районах города. Убираться будут также активисты и общественники. - В преддверии зимы город традиционно нуждается в уборке. Уважаемые хабаровчане, давайте совместными усилиями наведем порядок и уют в своих дворах, сделаем их более комфортными для себя, своих детей и близких, - сказал Сергей Кравчук. По словам главы города, каждый год число тех, кому не безразлично состояние города, только растет. Все больше и больше людей выходят на массовую уборку. Она проходит в парках, на улицах, площадях, скверах и во дворах. Между тем переживать за отсутствие инвентаря жителям не стоит. По данным управления ЖКХ, хабаровчане смогут взять его у управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по месту жительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске 23 сентября состоится общегородской субботник, на который приглашают местных жителей. Глава краевой столицы Сергей Кравчук призвал выйти на уборку всех неравнодушных. Также в порядок территории приведут организации и предприятия в разных районах города, убираться будут активисты и общественники.

- В преддверии зимы город традиционно нуждается в уборке. Уважаемые хабаровчане, давайте совместными усилиями наведем порядок и уют в своих дворах, сделаем их более комфортными для себя, своих детей и близких, - сказал Сергей Кравчук.

По словам главы города, каждый год число тех, кому небезразлично состояние города, только растет. Все больше и больше людей выходит на массовую уборку. Она проходит в парках, на улицах, площадях, скверах и во дворах.

Между тем переживать за отсутствие инвентаря жителям не стоит. По данным управления ЖКХ, хабаровчане смогут взять его у управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК по месту жительства.

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