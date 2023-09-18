Производство стальных труб растет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
Производитель стальных труб Хабаровского края улучшает свои показатели. Он стал участником нацпроекта «Производительность труда». Компания выпускает трубы диаметром больше двух метров. Они нужны для прокладки тепловых трасс и водных магистралей. В течение полугода организация будет работать, чтобы показатели стали еще лучше, осваивая бережливое производство. А это, в свою очередь, поможет нарастить доход.
Для компании разработают собственную систему. Работа будет идти в два этапа: три месяца - подготовка и базовое обучение работников, остальные три - усовершенствование пилотного потока.
- Опыт реализации нацпроекта в Хабаровском крае показывает, что механизмы бережливого производства позволяют поднять показатели на 50, 60 и даже 70 процентов при существующих силах. Все в руках самого коллектива. Главное, чтобы были заряженность на результат, искреннее желание применять все эти инструменты, а также участие в обучении, которое предоставляется участникам нацпроекта, - отметил замминистра экономического развития края Дмитрий Пугачев.
В планах через год улучшить производительность на пять процентов, а к концу 2025-го - на десять. Всего участниками программы стали 33 компании региона. До конца 2024 года наладить работу сможет еще 21 предприятие.
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