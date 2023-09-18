Успела сбежать: биробиджанцев напугала большая змея

Крупного полоза заметили жители Биробиджана
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Биробиджана днем 18 сентября вызвали спасателей. В микрорайоне Сопка они заметили крупного амурского полоза. Правда, специалисты змею не застали.
- Змею искали в указанном месте, но она успела скрыться в траве на пустыре, - сказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Между тем специалисты отмечают, что на территории автономии могут встретиться гадюки и щитомордники, в том числе в городах и селах. В большинстве случаев они не нападут, но если это все-таки произойдет, воспользуйтесь советами от спасателей: для начала стоит вызвать скорую помощь, потом - дать пострадавшему таблетку от аллергии. Кроме того, рекомендуется пить как можно больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию. Затем нужно зафиксировать укушенную конечность и приложить лед. И самое главное - сохранять спокойствие.
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