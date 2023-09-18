Команда «Амурские тигрицы» из Хабаровска выиграла свой первый трофей в истории Фото: правительство Хабаровского края

Накануне, 17 сентября, в Иркутске прошел Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу. В нем победу одержала команда из Хабаровска «Амурские тигрицы». Это первый трофей в их истории.

В финале женщины сыграли с владивостокским «Динамо». Первую партию они выиграли, но во второй уступили с крупным счетом. Это не расстроило спортсменок, и в последующих двух матчах они снова одержали победу. На групповом этапе турнира единственное поражение хабаровчанкам нанесли приморские волейболистки, обыграв их в пяти партиях. Это одни из главных соперниц девушек. Они, конечно, сильно волновались, и, вероятно, от этого проиграли второй тур, но взяли себя в руки.

- Получилось так, что именно команды из нашей подгруппы сыграли в финале. Мы все матчи переживали, не знаю, с чем это было связано - готовились хорошо, тренировались, но нашли оптимальный состав и показали, на что в итоге способны. Чуть провалили вторую партию, но для нас это было хорошим звоночком, что нужно добавлять. Мы все сделали и выиграли. Эта победа придаст уверенности нам перед стартом чемпионата России. Будем стараться популяризировать волейбол в Хабаровском крае, - отметил главный тренер Александр Щурин.

Соревнование - первый турнир в истории «тигриц». Клуб создали в этом году по поручению губернатора региона, и он уже показывает хорошие результаты.

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