День дагестанской поэзии прошел в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В минувшие выходные в Хабаровске прошел день дагестанской поэзии, посвященный 100-летию народного поэта Расула Гамзатова. Праздник организовали по указу Владимира Путина.

- Расул Гамзатов был не только поэтом, но и публицистом, журналистом, общественным деятелем, политиком и зарекомендовал себя человеком с глубокой философской душою. Сам он был аварцем и считал, что аварская культура народов Дагестана - фундамент единства людей, населяющих эту республику, - рассказал зампред комитета по внутренней политике правительства края Александр Ивагин.

На эстраде музея имени Гродекова прошел концерт в формате открытого микрофона. Жители города и молодежь исполняли со сцены произведения поэта и песни на его стихи.

После в Городском дворце культуры открылась выставка, посвященная культуре Дагестана. Там же прошла дегустация национальных блюд. Студенты и преподаватели культурного института подготовили литературно-пластический спектакль по мотивам творчества поэта. Это была композиция из произведений Расула Гамзатова.

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