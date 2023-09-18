Направил ствол ружья и обещал выстрелить: в Комсомольске не стали заводить уголовное дело после угрозы убийством

Заводить уголовное дело об угрозе убийством отказались в Комсомольске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городе юности прокуратура заставила органы следствия завести уголовное дело об угрозе убийством. Правоохранители отказались это делать, но надзорный орган организовал проверку.

В июле этого года в квартиру комсомольчанки постучали. Открыв дверь, она увидела дуло ружья, направленное в ее сторону. Дуло держал сосед, параллельно ругаясь и угрожая убить женщину. Как оказалось, его бесил лай ее собаки. Она попыталась закрыть дверь, но мужчина не позволил ей этого сделать. Полицию вызвали очевидцы.

- Однако органом предварительного расследования при наличии достаточных признаков состава преступления в возбуждении уголовного дела было отказано. Заместитель прокурора города отменил данное решение и потребовал безотлагательно организовать уголовное преследование, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В итоге дело все-таки завели. Сейчас идет расследование.

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