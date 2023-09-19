Два дома для переселенцев из аварийного жилья сдали в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Жители поселка Токи, которые вынуждены ютиться в аварийных бараках, скоро отпразднуют новоселье. В населенном пункте в эксплуатацию сдали два дома для переселенцев из аварийного фонда. Это произошло как раз в две юбилейные даты: 50 лет Ванинскому району и 85 - Хабаровскому краю. Дома на Железнодорожной улице рассчитаны на 62 квартиры.

- Дома построены с использованием современных технологий, оборудованы системами пожаротушения, дымоудаления и вентиляции, а также приборами учета. Заасфальтированы все дворовые проезды. Дворы благоустроены, установлены детские площадки. Произведено озеленение прилегающей территории, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

В Хабаровском крае продолжают строить 12 многоквартирных домов. Сюда переедут семьи из зданий, которые признали аварийными до 2016 года включительно. Пять уже ввели в эксплуатацию. С 2019 года новоселье отметили 3 894 человека. Расселение этого жилья планируется завершить досрочно, до конца 2023 года. Дальше начнется работа над домами, которые признали непригодными с 1 января 2017 года.

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