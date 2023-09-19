Ему нет и года: младенца увезли в больницу после ДТП в Хабаровске

Младенец пострадал в ДТП в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Накануне вечером в Хабаровске произошло еще одно ДТП. В аварии пострадал ребенок, а точнее, младенец. Ему нет и года.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Суворова вечером 18 сентября. Водитель иномарки нарушил правила, итогом стали травмы у ребенка.

- Водитель, управляя транспортным средством Hino, по улице Суворова в районе дома №30 проехал на запрещающий желтый сигнал светофора и допустил столкновение с транспортным средством Honda, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге ребенок, родившийся в этом году, ехавший с родными в автомобиле «Хонда», получил травмы. О его состоянии ничего не сообщается, младенца доставили в больницу, где его обследуют врачи.

Водителям же напоминают, что желтый сигнал светофора также является запрещающим, и начинать движение при его включении строго запрещено.

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