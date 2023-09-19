Одаренных детей и молодежь отметил глава Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев вручил стипендии губернатора талантливым детям и молодежи. Они получили награду за особые успехи и результаты в области культуры и искусства. Получать деньги они будут в течение года. Это еще один способ стимулировать ребят. К тому же среди них есть и те, кто получил награду в прошлом году.

- Вы - участники и победители творческих конкурсов, масштабных выставок, фестивалей мирового уровня. Я рад видеть знакомые лица: на церемонии присутствуют девять стипендиатов прошлого года. И приветствую тех, кто в этом году впервые добился высокого признания. Приятно, что сегодня здесь и воспитанники негосударственных некоммерческих организаций в сфере культуры, - сказал Михаил Дегтярев.

Он пообещал, что в регионе продолжат проводить фестивали и конкурсы детского творчества, а также обновлять школы искусств, сотрудничать с лучшими вузами страны для организации целевого обучения.

Поблагодарил губернатор и педагогов, которые внесли свой вклад в каждого стипендиата, а также родителей за терпение, заботу и поддержку.

Среди ребят - Андрей Новицкий, ученик школы искусств в Советской Гавани. Он - музыкант, играет на аккордеоне. Недавно стал лауреатом третьей степени международного конкурса «Кубок Сибири». В этом году Андрей стал стипендиатом в четвертый раз.

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