С мотоцикла - в больницу: хабаровчанин пострадал в серьезной аварии

Мотоциклист попал в больницу после аварии в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Вечером 18 сентября в Хабаровске произошла авария с мотоциклистом. К сожалению, после нее водитель двухколесного транспорта отправился в больницу.

ДТП произошло на улице Шеронова. Виновником стал водитель иномарки, который влетел в байкера.

- Водитель, управляя транспортным средством Toyota по улице Шеронова в районе дома №31, не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге водитель мотоцикла 53 лет получил травмы, его доставили в больницу на обследование. Точное его состояние неизвестно.

Инспекторы напоминают, что водителям двухколесного транспорта не стоит забывать о защите. В мотоэкипировку входит всего шесть предметов: шлем, перчатки, куртка, боты, наколенники и дождевик. Они защитят человека в случае падения, а также во время дождя и снега.

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