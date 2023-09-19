С мотоцикла - в больницу: хабаровчанин пострадал в серьезной аварии

Мотоциклист попал в больницу после аварии в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска
Вечером 18 сентября в Хабаровске произошла авария с мотоциклистом. К сожалению, после нее водитель двухколесного транспорта отправился в больницу.
ДТП произошло на улице Шеронова. Виновником стал водитель иномарки, который влетел в байкера.
- Водитель, управляя транспортным средством Toyota по улице Шеронова в районе дома №31, не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с мотоциклом Suzuki, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.
В итоге водитель мотоцикла 53 лет получил травмы, его доставили в больницу на обследование. Точное его состояние неизвестно.
Инспекторы напоминают, что водителям двухколесного транспорта не стоит забывать о защите. В мотоэкипировку входит всего шесть предметов: шлем, перчатки, куртка, боты, наколенники и дождевик. Они защитят человека в случае падения, а также во время дождя и снега.
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