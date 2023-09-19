Жителей Хабаровска приглашают принять участие во всероссийском флешмобе Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 23 сентября состоится второй фестиваль «Арсеньев LIVE». Одним из основных его мероприятий станет флешмоб, посвященный 150-летию со дня рождения композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Мероприятие проведут в преддверии Международного дня музыки. Участие в нем примут музыканты со всей страны.

Кроме того, в Хабаровске выступит заслуженный артист РФ Борис Березовский в сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра. Они исполнят концерт для фортепиано со вторым оркестром Рахманинова и тоже примут участие во флешмобе.

Также в программе показ фильма «Дон Кихот», в котором главную роль сыграл Федор Шаляпин. Ему тоже будет посвящен нынешний фестиваль. Кроме того, пройдет концерт, выступит солист Большого театра Дмитрий Скориков и группа «Пелагея». Роль рассказчика возьмет на себя Евгений Гришковец. Он будет повествовать от имени Саввы Мамонтова и расскажет о творчестве и дружбе Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Во время праздника на здание правительства будет транслироваться трехмерная видеопроекция, а прямой эфир можно будет посмотреть в социальных сетях. А 24 сентября в Хабаровской краевой филармонии состоится большой сольный концерт Бориса Березовского, пройдут мастер-классы и творческие встречи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.