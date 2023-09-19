Шел по зебре: ребенка сбил пассажирский автобус в Хабаровске

Пассажирский автобус сбил ребенка на переходе в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В краевой столице утром 19 сентября сбили ребенка. Он переходил дорогу по зебре, когда на него наехал пассажирский автобус.

Все случилось в 08:22 на улице Серышева. Школьник 12 лет переходил дорогу по нерегулируемому переходу, но угодил под колеса маршрутного автобуса.

- Водитель, управляя пассажирским автобусом Hankuk Fiber маршрута №1 по улице Серышева со стороны улицы Калинина в сторону улицы Истомина, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Подросток получил травмы. Его увезли в больницу, где он сейчас проходит обследование. Точно неизвестно, насколько сильно пострадал ребенок.

Инспекторы просят водителей быть внимательней, особенно в условиях недостаточной видимости при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходам тоже стоит следить за обстановкой вокруг.

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