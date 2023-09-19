Региональный бренд создадут в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае создают региональный бренд. Он поможет повысить узнаваемость местных производителей, помеченных придуманных логотипом. Принять участие в этом могут и сами жители. Им предлагают нарисовать варианты бренда и отправить их в министерство сельского хозяйства и продовольствия края до 28 сентября по адресу: sdelano27@yandex.ru. Задать вопросы о конкурсе можно в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефонам: 32-44-52; 32-43-59. Лучшие логотипы выберут с помощью голосования.

- Логотип будущего бренда должен ассоциироваться с Хабаровским краем. Одним из возможных решений станет выполнение логотипа в различных оттенках белого, синего и зеленого цветов - цветов флага Хабаровского края, - сказали в краевом министерстве.

Пока в регионе прорабатывают меры поддержки для региональных производителей, которые смогут использовать бренд на своей продукции. Свои варианты уже представили эксперты региона. На предложенных вариантах изображены медведь, амурский тигр и самолет. Выполнены они в оттенках, предложенных министерством.

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