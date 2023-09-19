Интенсив для волонтеров-медиков провели в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровске прошел интенсив «М.О.З.Г 4,5». Его организовали для волонтеров-медиков, их обучили предотвращать и экстренно реагировать на инсульт. Курс длился один день. В мероприятии приняли участие 60 волонтеров-медиков и 40 активистов «Движения первых».
Концепция курса «М.О.З.Г. 4,5» - мнемонический текст, разработанный для эффективного запоминания симптомов инсульта и действий при нем: М - мимика нарушена; О - ослабла рука или нога; З - затрудненная речь; Г - главное - успеть вызвать скорую помощь по номеру 103; 4,5 - часа на спасение жизни.
- Очень важно, чтобы в мероприятиях по информированию населения о признаках инсульта принимали участие общественные организации и движения. В будущем вместе с Центром общественного здоровья будет проведена комплексная программа по информированию населения о симптомах инсульта - в школах и трудовых коллективах, - рассказал руководитель проекта И Сун Чер.
Волонтеры в командах разработали план проекта в этом году и записали видео в его поддержку, чтобы принять участие в онлайн-эстафете. Ее поддерживают известные артисты, блогеры, спортсмены и общественники. Они тоже публикуют видео в соцсетях.
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