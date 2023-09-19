Центр киберволонтеров появился в Хабаровске Фото6 правительство Хабаровского края

В Хабаровске впервые начал работу центр киберволонтеров. Его открыли накануне в ДВГУПС. Именно там будет располагаться краевая молодежная общественная организация.

- На ее создание в прошлом году авторы инициативы получили грант губернатора региона Михаила Дегтярева, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

За пять месяцев этого года в стране зафиксировали больше 260 тысяч кибератак. К сожалению, все они были успешными. Еще один нехороший показатель: число выросло на 27,5% по сравнению с прошлым годом. Поэтому волонтеры нужны, чтобы противостоять онлайн-угрозам. Это поможет обеспечить безопасность в интернете, защитить людей от кибер-мошенничеств, а также от других опасностей, которые есть в Сети.

Между тем присоединиться к обществу может любой желающий, даже если он не является преподавателем или студентом вуза.

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