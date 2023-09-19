Выучиться на пожарного или дизайнера могут участники СВО Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края, принимавшие участие в спецоперации, смогут бесплатно переучиться на другую профессию. Перечень специальностей обширный и разнообразный: пожарный, специалист по охране труда, менеджер, бухгалтер или даже дизайнер.

Например, 31-летний Сергей Паутов решил стать специалистом по закупкам. Ему пообещали, что профессия востребованная, и власти помогут потом в трудоустройстве.

- Сергей в качестве образовательной площадки выбрал Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к обучению приступил 4 сентября и успешно осваивает образовательную программу, строит планы на мирное будущее, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Пройти обучения также могут жители предпенсионного возраста и старше 50 лет, молодежь до 35 лет, не имеющая профессии, незанятые мамы дошкольников и другие. Подать заявку можно через портал «Работа в России».

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