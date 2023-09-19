Остались после родственника: магаданца задержали за хранение патронов

За хранение патронов поймали жителя Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Колыме полицейские задержали мужчину. Он подозревается в незаконном хранении патронов.

Жителя поселка Мянуджа 37 лет задержали оперативники уголовного розыска во время работы. Он нигде не работает и не был судим. Правда, сейчас ему все же придется ответить по закону.

- Мужчина обнаружил 13 спортивно-охотничьих патронов в квартире умершего родственника и принес их к себе в квартиру, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Боеприпасы у мужчины забрали. Экспертиза показала, что они пригодны для стрельбы. Кроме того, у него нашли пневматический пистолет, стрелять из которого нельзя.

На магаданца завели дело по уголовной статье. Он признал свою вину, теперь идет расследование. Мужчине грозит от трех до пяти лет лишения свободы или штраф до 80 тысяч рублей. Также суд может ограничить ему свободу или арестовать на какое-то время.

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