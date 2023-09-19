В нужное время в нужном месте: хабаровская полицейская спасла пенсионерку от мошенников

Сотрудница полиции Хабаровска спасла деньги пенсионерки от мошенников Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске сотрудница полиции, инспектор управления по вопросам миграции Дарья Вольвак получила благодарность от 59-летней женщины. Старший лейтенант помогла пенсионерке не стать жертвой мошенников и спасти свои деньги.

В тот день пенсионерка была на работе, она - преподаватель детского учреждения. Ей позвонили якобы из банка и сообщили популярную информацию: ваши деньги находятся под угрозой. Чтобы их спасти, нужно скачать приложение и перевести накопления на резервный счет. Женщина поверила собеседнику: он был убедителен, знал имя женщины и назвал последние ее операции.

- Доверившись незнакомцу, она выполнила все его требования. После чего поняла, что из-за данного приложения звонивший получил доступ к ее телефону и проводит при помощи онлайн-банкинга какие-то действия, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В этот момент к ней подошла Дарья Вольвак и предложила помощь. Она как раз дежурила в здании, где находился избирательный участок. Полицейская быстро поняла, что женщина стала жертвой мошенников, и убедила ее нажать на «отбой», а после отдать телефон ей. Сотрудница полиции удалила приложение. Удалось ей это, к слову, не с первого раза.

В это время мошенники снова пытались позвонить женщине. На этот раз они говорили агрессивно и запугивали ее. В итоге хабаровчанка смогла сохранить 122 тысячи рублей. Кроме того, аферисты пытались взять на нее кредит в 1,2 миллиона рублей.

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