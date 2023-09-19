Хотел покатать приятелей: магаданский подросток украл авто у родственников

Подросток угнал автомобиль у родственников в Магадане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магадане полицейские поймали 12-летнего парня. Подросток подозревается в угоне автомобиля. Машина принадлежит его родственнице.

Все происходило 14 сентября в поселке Сокол. Иномарка была припаркована у одного из домов по улице Королева. Мальчик гостил у родственницы и решил воспользоваться ее доверием. Уходя, он прихватил с собой не только личные вещи и гостинцы, но и ключи от автомобиля женщины.

- Он завел «Тойоту» и поехал кататься по поселку. Спустя некоторое время поездку несовершеннолетнего остановила владелица авто. Подросток планировал прокатить приятелей, но был вынужден вернуть ключи родственнице, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Инспекторы ПДН организовали проверку. Парень попадает в их поле зрения уже не в первый раз. Сейчас правоохранители решают, помещать ли его в центр временного содержания для несовершеннолетних. Родителей привлекут к ответственности за неисполнение своих обязанностей.

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