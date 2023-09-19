Фестиваль «Дальневосточное бельканто» пройдет в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в следующем месяце пройдет фестиваль «Дальневосточное бельканто». Это хоровое мероприятие, так что в нем примут участие разные хоры - ветеранские, детские, студенческие, профессиональные, любительские и академические.

Фестиваль проходит каждый год. С итальянского «бельканто» - это прекрасное пение. С каждым разом участников собирается все больше и больше.

Фестиваль пройдет в три этапа: «Поющий город», «От сердца к сердцу» и «Хрустальные голоса». Гала-концерт и награждение победителей запланировано на 21 октября. Церемония состоится в Городском дворце культуры.

Жителей города приглашают принять участие. Для этого нужно заполнить заявку на сайте www.maukcom.ru в разделе «Анкета-заявка». Можно отправить ее по обычной почте: Хабаровск, улицы Ленинградская, 30, «Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий». Индекс 680013. Все вопросы можно задать по телефонам: 47-03-85, 47-03-86.

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