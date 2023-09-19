Международный библиотечный форум начался в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Дальневосточной научной библиотеке Хабаровска стартовал международный библиотечный форум. Его организовали вместе с Хэйлунцзянской провинциальной библиотекой из Харбина. Мероприятие проходит под лозунгом: «Международное сотрудничество как важный фактор развития библиотечного дела России и Китая». В этой области страны сотрудничают больше 30 лет. С 2009 года между ними работает соглашение. Хабаровская библиотека будет принимать гостей до 22 сентября.

Во время форума пройдут встречи библиотекарей, знакомство с их работой, посещения учреждений и подписание еще одного соглашения о сотрудничестве.

- Многолетнее профессиональное сотрудничество двух основных библиотек России и Китая способствует качественному росту библиотечно-информационной деятельности, а также укреплению дружественных и культурных связей со странами АТР. В этом году был подписан контракт на организацию гастролей государственного концертного ансамбля «Дальний Восток» в КНР. Кроме того, есть возможность привлечения творческих коллективов Китая к участию в XII Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны», который состоится в мае следующего года, - рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Благодаря проведению форума в хабаровской библиотеке появилось 142 новые книги на китайском языке. Это издания по истории, культуре, художественная литература. Взять их могут все читатели в Международном информационном центре на втором этаже по улице Тургенева, 74.

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