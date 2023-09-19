Заморозки ожидаются в Хабаровском крае 20 сентября Фото: Василий Вахрин

В конце сентября в Хабаровский край придет небольшая зима. В южных районах синоптики прогнозируют заморозки. Температура опустится ниже нуля уже не впервые в этом месяце, да и холодно будет только ночью. До минус двух градусов прогнозируют в Бикинском, Хабаровском и имени Лазо районах.

В Хабаровске ночью пройдет небольшой дождь, днем осадков не будет. В темное время суток температура поднимется до пяти-семи градусов, днем - до 14-16. Ветер западных направлений достигнет 14 метров в секунду.

На юге небольшой дождь. Ночью от четырех до девяти градусов, днем до 13-18. Ветер западный, до 14 метров в секунду и сильными порывами до 20 метров в секунду.

В центре региона местами небольшой дождь. Осадков не ожидается в Верхнебуреинском районе. Ночью от минус трех до плюс пяти, днем ожидается 10-17 градусов выше нуля. Ветер западных направлений усилится до 14 метров в секунду, в порывах достигая 20 метров в секунду.

На севере небольшой дождь. Сильные осадки ночью ожидаются в Николаевском и Ульчском районах, а в Охотском и Тугуро-Чумиканском будет сухо. Ночью от двух до семи градусов тепла, днем от семи до 14. Ветер северных направлений до 14 метров в секунду. Иногда порывы будут усиливаться до 20 метров в секунду, а на побережье Аяно-Майского района - до 23.

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