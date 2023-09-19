Лучшего таксиста выберут в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае выберут лучшего водителя такси. Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» состоится ровно через месяц, 19 октября.

Участникам предстоит показать свои знания правил дорожного движения, истории региона и развития такси в стране, а также расположения улиц. Кроме того, они покажут свою сноровку в управлении автомобилем со стаканом воды на крыше.

- Победитель получит денежный приз - 15 тысяч рублей и поездку на финал всероссийских соревнований, где поборется за главный приз - 150 тысяч рублей, новый автомобиль и звание лучшего таксиста страны, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.

Принять участие в конкурсе можно совершенно бесплатно. Для этого нужно подать заявку на сайте конкурса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.