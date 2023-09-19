Лучшего таксиста выберут в Хабаровском крае
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровском крае выберут лучшего водителя такси. Региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» состоится ровно через месяц, 19 октября.
Участникам предстоит показать свои знания правил дорожного движения, истории региона и развития такси в стране, а также расположения улиц. Кроме того, они покажут свою сноровку в управлении автомобилем со стаканом воды на крыше.
- Победитель получит денежный приз - 15 тысяч рублей и поездку на финал всероссийских соревнований, где поборется за главный приз - 150 тысяч рублей, новый автомобиль и звание лучшего таксиста страны, - рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.
Принять участие в конкурсе можно совершенно бесплатно. Для этого нужно подать заявку на сайте конкурса.
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