Число ТОС выросло в Хабаровске

Число ТОСов выросло в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске появится пять новых территорий общественного самоуправления. Их границы определила городская дума на заседании. Их осталось только зарегистрировать жителям улиц Вологодской, Панфиловцев, Комсомольской, Гамарника и Чкалова.

Сейчас в городе насчитывается 305 ТОС, в которые вовлечены больше 57 тысяч человек. За три года Хабаровск по их числу поднялся с последнего на первое место в регионе. В крае же таких объединений больше тысячи. С 2020 года объединения участвуют в конкурсе грантов.

- На реализацию 93 проектов ТОС из краевого и городского бюджета, а также собственных средств граждан привлечено около 80 миллионов рублей. Приоритетные проекты победителей были направлены на строительство детских площадок, благоустройство придомовых территории, установку спортивных объектов, видеонаблюдения и другие работы с личным участием жителей районов города, - рассказал замначальника управления по связям с общественностью и работе с молодежью Сергей Худенев.

В марте в администрации подвели итоги городского конкурса ТОС на текущий год. Победили 27 проектов, на которые направили 10 миллионов рублей. Еще 7,4 миллиона вложили люди. В следующем году бюджет вырастет в два раза. За два года проведения конкурса в городе благоустроили 81 двор, еще 76 проектов реализуют до конца года.

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