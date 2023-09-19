Старость в колонии: комсомольской пенсионерке грозит приличный срок за наркотики

15 лет колонии грозит за наркотики пенсионерке из Комсомольска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городе юности закончили предварительное расследование уголовного дела против 55-летней женщины. Ее задержали оперативники по подозрению в хранении наркотиков.

Следователи предполагают, что женщина продала около полутора граммов запрещенного вещества знакомому. А потом у нее дома нашли еще 2,5 грамма наркотика.

Против женщины завели уголовное дело по двум частям статьи об обороте незаконных веществ. Обвинение уже утвердили, и материалы направлены в суд. Пока женщина находится под подпиской о невыезде, но совсем скоро она может надолго покинуть стены родной квартиры. Ей грозит до 15 лет колонии, сообщают в Дальневосточной транспортной полиции. Когда она выйдет на свободу, ей будет больше 70 лет. Свою старость она проведет в исправительном учреждении, а не занимаясь любимыми делами и, возможно, посвящая жизнь семье.

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