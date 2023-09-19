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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 7:44

Старость в колонии: комсомольской пенсионерке грозит приличный срок за наркотики

15 лет колонии грозит за наркотики пенсионерке из Комсомольска
Василина ИКОННИКОВА
15 лет колонии грозит за наркотики пенсионерке из Комсомольска

15 лет колонии грозит за наркотики пенсионерке из Комсомольска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городе юности закончили предварительное расследование уголовного дела против 55-летней женщины. Ее задержали оперативники по подозрению в хранении наркотиков.

Следователи предполагают, что женщина продала около полутора граммов запрещенного вещества знакомому. А потом у нее дома нашли еще 2,5 грамма наркотика.

Против женщины завели уголовное дело по двум частям статьи об обороте незаконных веществ. Обвинение уже утвердили, и материалы направлены в суд. Пока женщина находится под подпиской о невыезде, но совсем скоро она может надолго покинуть стены родной квартиры. Ей грозит до 15 лет колонии, сообщают в Дальневосточной транспортной полиции. Когда она выйдет на свободу, ей будет больше 70 лет. Свою старость она проведет в исправительном учреждении, а не занимаясь любимыми делами и, возможно, посвящая жизнь семье.

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