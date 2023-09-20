Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 20 сентября

Мужчина забил соседа молотком в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице будут судить мужчину за убийство соседа. Периодически между ними вспыхивали бытовые споры, а в какой-то момент хабаровчанин подумал, что у соседа есть деньги, и решил забрать их себе. Запланировал нападение он в тот день, когда сожительница жертвы была на работе, взял молоток и направился «в гости». Мужчина нанес жертве не меньше 20 ударов.

На трассе в Хабаровском крае произошла жуткая авария. Рано утром 19 сентября на дороге Хабаровск - Лидога - Ванино в кювет слетела иномарка. Водитель не справился с управлением: возможно, из-за недостаточной видимости, а может, из-за плохой погоды. Удар был настолько сильным, что каркас автомобиля отлетел в сторону.

В Магадане объявили режим ЧС. Но не из-за плохой погоды или паводков, а из-за нападений бродячих собак на людей. Последний случай произошел в ночь на 14 сентября: стая псов едва не разорвала на части мужчину. А летом, напомним, после такого нападения погиб человек.

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