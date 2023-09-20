Мюзикл по мотивам народных сказок Приамурья пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровской филармонии 20 и 21 сентября пройдет премьера мюзикла «Косы Чольчинай». Это мистерия по мотивам народных сказок Приамурья. В ее основе - сюжеты из рассказов и поэзия. Сюжет рассказывает о влюбленных, которым предстоит пройти немало испытаний. Юноше Чорилю придется сразиться со стихией, а девушке Чольчинай - пройти путь взросления. Только после всех уроков шамана она сможет заплести косы и стать невестой Чориля.

Для постановочной группы важно было передать современным языком с помощью музыки, танцев и костюмов те идеи, которые присущи народам Приамурья. Это не этническая реконструкция, а современное понимание принципов человека. В основу легли истории и стихи народов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

- Для передачи всей красоты образов и быта древней культуры музыка представляет собой симбиоз современных и этнических инструментов, тембров, звуков природы, положенных на ритмическую основу танцев народов Дальнего Востока, - рассказал генеральный директор филармонии Игорь Мосин.

Постановочная группа проделала немалую работу и изучила огромную информацию о культуре и быте народов. Помимо премьерных показов, постановку покажут в нескольких районах Хабаровского края в 2023 году.

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