Помогал из последних сил: упавшего за борт человека спасли в Амурске

Упавшего за борт катера мужчину спасли в Хабаровском крае Фото: Сергей Семенов

В Хабаровском крае специалисты отдела гражданской защиты администрации Амурска спасли жизнь мужчине. Несколько дней назад, 18 сентября, они провели очередной рейд на воде, во время которого на протоке Сандинка обнаружили неисправное судно.

Борт не просто был сломан - произошло ЧП, в воду упал человек.

- Рулевой выпал за борт катера «Амур-М», а напарник, взывая о подмоге, из последних сил пытался ему помочь. Наши коллеги исполнили свой долг, спасли утопающего. Судно с экипажем отбуксировали на лодочную станцию, - рассказал мэр Амурска Сергей Семенов.

О состоянии мужчины ничего не сообщается. Был ли он пьян или просто потерял равновесие, неизвестно. Также неясна причина поломки катера, и был ли известен этот факт хабаровчанам.

В любом случае мэр города обратился к жителям с просьбой соблюдать безопасность на воде. Не стоит выходить на водоемы на сломанном транспорте, а также в состоянии алкогольного опьянения.

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