Фестиваль «Казачья гора» впервые пройдет в Амурске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый в Амурске фестиваль «Казачья гора» пройдет в Городском Дворце культуры 23 и 24 сентября. Гостей праздника ждут выставки декоративно-прикладного искусства, песни и танцы.

23 сентября в 14:00 откроется выставка, а в 14:30 состоится торжественное открытие фестиваля. В 15:00 начнется конкурсный просмотр творческих коллективов и солистов. Мероприятия закончатся в 17:00.

В воскресенье, 24 сентября, выставка откроется в 15:30. В то же время начнется церемония награждения. С 16:00 до 18:00 продлится гала-концерт участников фестиваля.

Посетить фестиваль «Казачья гора» могут все желающие. Вход свободный.

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