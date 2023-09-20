Пришлось взломать замок: двухлетний ребенок остался один в запертой квартире в Биробиджане

В Биробиджане двухлетний ребенок случайно заперся один в квартире Фото: скриншот из видео

Спасатели помогли жительнице Биробиджана попасть в квартиру, где находился ее двухлетний ребенок. Пока мама вышла на пару минут из дома, малыш запер дверь ключом изнутри. Вернувшись, женщина не смогла попасть в квартиру и не на шутку разволновалась. Ей пришлось вызывать спасателей.

- Сотрудники МЧС приехали быстро. Им понадобилось всего три минуты, чтобы взломать замок и открыть дверь, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

К счастью, с ребенком ничего не произошло. Он спокойно дожидался возвращения мамы. А вот биробиджанка не смогла сдержать слез от волнения. Попав домой, она первым делом крепко обняла малыша и поблагодарила спасателей за помощь.

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