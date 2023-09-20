Мертвого мужчину нашли возле ТЦ «Счастье» в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 20 сентября в соцсетях появилась новость о найденном трупе мужчины возле торгового центра «Счастье». Сообщается, что труп лежал на площади Серышева, недалеко от торгового комплекса. Но другие подробности пока неизвестны.
- На данный момент следком проводит проверку, - сказала «КП» - Хабаровск» и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Мария Токмачева.
Специалисты осмотрели место происшествия. Обстоятельства и причины смерти мужчины еще устанавливаются. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.
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