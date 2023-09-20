Пункт плетения маскировочных сетей появился в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице появился пункт плетения маскировочных сетей в здании объединения организаций профсоюзов на Муравьева-Амурского, 4. Активисты движения «Мы едины» установили две небольшие стойки, за которыми волонтеры смогут делать маскировку для военной техники.

- Профсоюзы очень нам помогли. Аренда помещения обошлась бы очень дорого. Сэкономленные деньги пойдут на закупку материалов для работы. Сейчас мы готовимся к открытию еще одного пункта в Доме офицеров ВВО. Там на шестиметровых стойках будем плести покрытия для самолетов, - сказала глава организации «Мы едины» в Хабаровске, представитель общественного совета Железнодорожного района Светлана Изотова.

Волонтеры уже сплели 68 сетей общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров. В процессе участвуют и взрослые, и дети.

- Помогают в закупке материалов неравнодушные хабаровчане, администрации города и края. Главное, чтобы люди приходили. Если не будет людей, мы не сможем помочь. А значит, не спасем чью-то жизнь, - сказала активистка Ирина Трифонова.

Чтобы присоединиться к работе, нужно записаться. Для этого можно позвонить Светлане Изотовой по номеру +7 914-313-39-43.

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