Поисковый отряд проведет масштабные учения для добровольцев в Хабаровске Фото: предоставлено редакции

В будущую субботу, 23 сентября, добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас», отделение национального центра, проведет масштабные учения для добровольцев. В программе мероприятия теоретический блок по поисково-спасательным работам, обучение для педагогов и родителей по детской безопасности, а также учебный поиск. Принять участие может любой желающий, достигший 18-летнего возраста.

Старт учений запланирован на 10:00 в селе Ильинка, на территории культурно-досугового центра на Совхозной, 12. Сбор будет организован за 15 минут до начала. Учения волонтеров-поисковиков позволят погрузиться в поисковое дело, дадут возможность каждому желающему попробовать свои силы в поиске людей.

Начнется день учений со знакомства с отрядом, затем добровольцам дадут теоретический блок по поисково-спасательным работам, далее пройдет обучение для педагогов и родителей по методикам детской безопасности, затем запланирован обед. После этого состоится учебный поиск, который займет несколько часов. Затем перерыв на чай, и далее разбор поиска и закрытие учений.

Чтобы принять участие, добровольцам необходима экипировка. Понадобится в этот день защитный костюм, перчатки, головной убор, треккинговые ботинки. Записаться на учения можно по телефону 8 914-167-37-77, 8 914-190-12-17.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.