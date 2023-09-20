«Мне нужнее»: комсомольчанин, укравший решетки от ливневок, пойдет под суд

Мужчину из Комсомольска осудят за кражу решеток от ливневой канализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Комсомольска утвердила обвинение в отношении 30-летнего мужчины, который украл решетки слива для дождеприемников. Его будут судить по статье «Кража».

- Следствие считает, что в октябре 2022 года мужчина снял две чугунные решетки на парковке. Он сложил их в багажник и отвез в пункт приема металлолома. Комсомольчанин сдал украденное городское имущество, а вырученные деньги потратил на свои нужды, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Комсомольска. Максимально возможное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, летом 2023 года в Комсомольске произошла целая серия краж крышек люков. Руководитель управления дорожной работы и внешнего благоустройства города обратился в полицию, но там отказались заводить уголовное дело. Тогда пришлось вмешаться прокуратуре. После этого началось расследование. Похитителя крышек люков разыскивают.

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