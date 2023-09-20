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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 1:54

«Мне нужнее»: комсомольчанин, укравший решетки от ливневок, пойдет под суд

Мужчину из Комсомольска осудят за кражу решеток от ливневой канализации
Александра ЯВИЩЕНКО
Мужчину из Комсомольска осудят за кражу решеток от ливневой канализации

Мужчину из Комсомольска осудят за кражу решеток от ливневой канализации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Комсомольска утвердила обвинение в отношении 30-летнего мужчины, который украл решетки слива для дождеприемников. Его будут судить по статье «Кража».

- Следствие считает, что в октябре 2022 года мужчина снял две чугунные решетки на парковке. Он сложил их в багажник и отвез в пункт приема металлолома. Комсомольчанин сдал украденное городское имущество, а вырученные деньги потратил на свои нужды, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Комсомольска. Максимально возможное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, летом 2023 года в Комсомольске произошла целая серия краж крышек люков. Руководитель управления дорожной работы и внешнего благоустройства города обратился в полицию, но там отказались заводить уголовное дело. Тогда пришлось вмешаться прокуратуре. После этого началось расследование. Похитителя крышек люков разыскивают.

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