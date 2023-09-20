В финал конкурса «Флагманы образования» вышли студенты из Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В России выбрали финалистов конкурса «Флагманы образования». На дистанционном этапе жюри отобрало 34 тысячи студентов, из которых в финал вышли всего 299. Среди них - четыре учащихся ТОГУ из Хабаровского края.

- Финалисты уже прошли дистанционное тестирование. Конкурсанты продемонстрировали как универсальные компетенции - управление взаимодействием, задачами, общие знания и ценности, так и профессиональные - психолого-педагогические знания, функциональную грамотность и навыки разработки проектов. Теперь студенты, набравшие наибольшее количество баллов, выступят в финале, - рассказали в министерстве образования и науки региона.

На последнем этапе Хабаровский край представят Анастасия Зырянова, Дарья Пейко, Елизавета Симакова и Анастасия Чернавцева. Показать свои навыки в командном и индивидуальном заданиях и умения им предстоит в ноябре. Они примут участие в круглых столах, творческих мастерских и других мероприятиях. Лучшие из лучших смогут войти в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования.

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