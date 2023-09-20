Вызвала скорую от испуга: магаданку осудят за нападение на возлюбленного

Жительница Магаданской области воткнула ножницы в сердце возлюбленного Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ольском районе Магаданской области прокуратура утвердила обвинение против 34-летней женщины. Против нее завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Около семи лет женщина живет с возлюбленным, брак их не зарегистрирован. И спокойным его назвать трудно. В августе пара устроила дома застолье. Она приготовила вкусный ужин, он купил алкоголь… Все шло хорошо, пока женщина не заподозрила благоверного в измене. На почве ревности у них произошла ссора. Она схватила канцелярские ножницы и с силой воткнула их в грудь мужчины. Потекла кровь. Женщина испугалась и вызвала медиков.

- Вину в совершении преступления обвиняемая признала, принесла извинения сожителю, ухаживает за ним и приобретает ему лекарственные средства, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Женщину ждет до 10 лет колонии с ограничением свободы до двух лет.

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