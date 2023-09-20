Ради работы и закон нарушу: троих иностранцев осудили за подделку документов на Колыме

В Магаданской области за подделку прав осудили иностранцев Фото: Даниил ОПАРИН

В Ягоднинском районе Магаданской области приговор суда выслушали трое жителей другого государства. Мужчины подделали документы при трудоустройстве.

На работу их взяли в этом году. Трудиться мужчины должны были в местной золотодобывающей компании. Только они решили начать свою карьеру с нарушения закона.

- При трудоустройстве они предъявили работодателям поддельные удостоверения тракториста-машиниста, предоставляющие им права управления тяжелой техникой, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Трудовым мигрантам вынесли приговор. Суд назначил каждому из них штраф от 15 до 17 тысяч рублей. От чего зависит размер штрафа, не уточняется. Также неизвестно, были ли иностранцы в сговоре.

В надзорном органе Колымы отметили, что в законную силу решение судьи пока не вступило. Это значит, что у мужчин еще есть шанс подать жалобу и изменить приговор.

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