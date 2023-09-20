Зимние рейсы на Пхукет запустили из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года осталось чуть больше трех месяцев, и жители Хабаровского края уже думают, где, с кем и как его провести. Можно, например, за границей. Тем более что крупная авиакомпания открыла продажу билетов из Хабаровска на Пхукет. Выполняться рейсы будут зимой из международного аэропорта.

Самолеты будут летать до 24 марта, так что отдохнуть в жаркой стране можно будет и на другие праздники. По расписанию планируют летать два раза в неделю: в понедельник в 06:20 и в четверг в 22:00. Обратно в Россию воздушный борт отправляется каждый четверг в 09:30 и в воскресенье в 15:05

Приобрести билеты уже можно. Они продаются в кассах хабаровского аэропорта, на первом этаже терминала или в центре города, по улице Карла Маркса, 66. Зайти туда нужно со стороны улицы Дикопольцева.

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