Математический праздник пройдет в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске пройдет «Большой математический праздник». С 2006 года его проводят в Тихоокеанском государственном университете. Это занятия, которые помогают школьникам как можно лучше подготовиться к экзаменам по математике и физике, повысить интерес к этим наукам и развивать творческие способности. Уроки проводят ведущие профессора и доценты вуза по математике, информатике и физике.

- С 2020 года ВФМШ работает при содействии хабаровского отделения Научно-образовательного математического центра «Дальневосточный центр математических исследований», руководитель - кандидат физико-математических наук, доцент высшей школы кибернетики и цифровых технологий Эллина Вихтенко, - рассказали в ТОГУ.

На мероприятии ждут учеников с восьмого по 11-й класс из школ, лицеев и гимназий Хабаровска и Хабаровского района. Начало - 24 сентября в 10 часов в актовом зале ТОГУ - улица Тихоокеанская, 136. Ребята вместе с преподавателем решат несколько задач и смогут получить разъяснения самых сложных примеров.

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