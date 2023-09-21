Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 21 сентября

Мужчину осудят за убийство двухлетней дочери в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае приговора суда ждет 36-летний мужчина. Житель поселка 52-й километр совершил жестокое убийство: он зарезал свою двухлетнюю дочь. Все произошло в апреле 2021 года. Мужчина поругался с сожительницей на почве ревности и решил выместить злость на ребенке - накинулся на малышку с ножом и поленом. Девочка провела некоторое время в реанимации, но спасти ее не смогли.

Хабаровчанин Владимир в мае потерял жену. Она умерла в больнице, и мужчина не верит, что смерть ее случайна. В произошедшем он винит медучреждение и его сотрудников. Владимир обратился в следственный комитет.

Житель Хабаровского края отправился на спецоперацию. У мужчины была банковская карта с приличными накоплениями. Он отдал ее брату, разрешил снимать оттуда деньги, но только на содержание матери. Когда вернулся почти через год, обнаружил, что на ней не хватает полутора миллионов. Брат проиграл все на ставках.

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